Don't Starve: The Board Game : le roguelike-survival culte est adapté en jeu de société
Don’t Starve: The Board Game : le roguelike-survival culte est adapté en jeu de société

22 Sep. 2025 • 14:30
Le très populaire jeu vidéo Don’t Starve du studio Klei Entertainment se décline désormais en jeu de société : Don’t Starve: The Board Game est un board game coopératif d’1 à 4 joueurs (+ un véritable mode solo) développé par Glass Cannon Unplugged, un titre qui ambitionne de restituer l’atmosphère étrange, hostile et imprévisible qui a fait le succès du jeu original. L’adaptation s’appuie sur un monde généré aléatoirement à partir de simples cartes de zones, sans oublier un mélange de survie, d’exploration, de « craft » et même de magie.

Mécaniques de jeu : territoire, biomes et cycles jour/nuit

Le plateau se construit autour de tuiles de terrain (« Map Tiles ») posées sur une grille hexagonale, ces tuiles représentant différents biomes. Chaque biome possède ses propres lieux à explorer (Location cards) et une piste d’exploitation qui limite les ressources disponibles. Les joueurs doivent collecter, bâtir, affronter des créatures, et survivre au passage du temps tout en s’adaptant aux terribles dangers nocturnes.

Un pari ambitieux

Comptez environ 45 à 120 minutes de jeu selon le scénario et le nombre de participants. Don’t Starve: The Board Game propose un équilibre entre difficulté et immersion, fidèle à l’esprit roguelike du jeu vidéo. Les phases d’exploration sont dynamiques, les décisions à chaque fois importantes et les ressources limitées : survivre dans cet univers demandera de la stratégie et parfois de la coopération. Quant à la « patte esthétique » du jeu, elle respecte à la lettre celle du titre initial, ce qui est évidemment une bonne chose.

Don’t Starve, le jeu vidéo

Avec cette adaptation, Don’t Starve: The Board Game entend bien séduire aussi bien les amateurs de jeux de survie que les fans de la licence, sans oublier les nombreux amateurs de jeu de société modernes (le niveau est à priori « initié » ici). Le lancement de ce projet via Kickstarter (le 30 septembre prochain)devra confirmer l’attrait de la licence auprès d’un nouveau public. Un pari aussi ambitieux que sans doute risqué.

