TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel et Accessoires Meta révèle les raisons des gros ratés lors des démos de ses dernières lunettes intelligentes
Matériel et Accessoires

Meta révèle les raisons des gros ratés lors des démos de ses dernières lunettes intelligentes

19 Sep. 2025 • 20:13
0

Ce sont des choses qui arrivent : lors de la conférence Meta Connect 2025, plusieurs démonstrations en direct des nouvelles lunettes intelligentes de Meta — dont la Ray-Ban Meta et la Ray-Ban Display avec bandelette neurale — se sont soldées par de gros ratés. Ainsi, lors d’une démo culinaire, Jack Mancuso a demandé « What do I do first? » (Qu’est-ce que je dois faire en premier ?) à l’assistant d’IA… qui n’a rien répondu et a préféré passer à l’étape suivante sans explication, ce qui a évidemment interrompu la présentation. Durant une autre séquence, une tentative d’appel vidéo via WhatsApp entre le CEO Mark Zuckerberg et le CTO Andrew Bosworth ne s’est pas affichée sur les verres des smartglass — la notification de l’appel n’apparaissant même pas.

Ray-Ban Meta Gen 2 Homme Femme

L’explication d’Andrew Bosworth : état des lieux techniques

Sur Instagram, Andrew Bosworth a certifié que le problème ne provenait pas du Wi-Fi, contrairement à ce qui avait été évoqué sur scène. Le déclencheur de tout ce bazar ? Simplement la commande « Hey Meta, start Live AI » qui a activé simultanément tous les appareils Live AI Ray-Ban du bâtiment ! Meta avait redirigé le trafic vers un serveur de développement afin d’isoler la démo, mais tous les casques présents y étaient connectés via les points d’accès, provoquant une surcharge équivalente à une attaque DDoS.

Meta Vanguard

Le bug « jamais vu » du second incident

Concernant l’échec de l’appel vidéo, Bosworth décrit un bug rarissime : la lentille d’affichage est passée en veille moment même où la notification d’appel arrivait. L’écran s’est bien allumé, mais l’alerte d’appel ne s’est jamais affichée ce qui a empêché Zuckerberg de répondre. Le bug a depuis été corrigé.

Malgré ces incidents en direct, Bosworth insiste : «Ce n’était vraiment qu’un échec de démonstration, et non pas, en soi, un échec du produit» Sur le fond, rien de grave à signaler : les plus grands projets technologiques peuvent connaitre des soucis lors de la présentation publique (c’est même déjà arrivé à Apple, une société pourtant très control-freak).

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

meta-neural-band Matériel

Meta lance les Ray-Ban Display, des lunettes intelligentes avec écran et bracelet « Neural »

Meta Oakley Mbappé Matériel

Meta dévoile les lunettes connectées Oakley x Meta… dont l’ambassadeur sera Mbappé en France !

Meta smart glasses with Display Matériel

Meta : les lunettes connectées avec écran intégré fuitent juste avant le Meta Connect

Meta Oakley Matériel

Meta et Oakley teasent le lancement prochain de lunettes connectées

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Xbox Series X et Xbox Series S et Manettes

Xbox Series X/S : après l’Europe, Microsoft augmente les prix aux États-Unis

19 Sep. 2025 • 22:24
0 Jeux vidéo

Microsoft annonce augmenter le prix des Xbox Series X et Series S aux États-Unis, ce sera une réalité à compter du 3 octobre...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 19 septembre

19 Sep. 2025 • 20:30
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

TikTok Logo

Accord de TikTok : Donald Trump parle d’une approbation de la Chine

19 Sep. 2025 • 19:59
0 Internet

Le président américain Donald Trump a indiqué aujourd’hui que la Chine, via son leader Xi Jinping, a approuvé un accord...

Steam Logo

Steam va cesser de supporter Windows en version 32 bits

19 Sep. 2025 • 18:57
0 Jeux vidéo

Valve a officiellement annoncé l’arrêt du support de son application Steam pour les versions 32 bits de Windows. À compter du...

Antenne Mobile

Fin des réseaux 2G et 3G : il y a près de 6 millions de cartes SIM actives

19 Sep. 2025 • 17:22
1 Mobiles / Tablettes

Alors que les opérateurs préparent l’arrêt de leurs réseaux mobiles 2G et 3G, l’Arcep, le gendarme des...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPhone 17 dépasse les attentes, Apple augmente la production

L’iPhone 17 dépasse les attentes, Apple augmente la production

19 Sep. 2025 • 20:59

image de l'article Les iPhone 17 Pro et Air ont déjà des rayures

Les iPhone 17 Pro et Air ont déjà des rayures

19 Sep. 2025 • 20:27

image de l'article Apple rend disponible Final Cut Camera 2.0 avec les fonctions des iPhone 17

Apple rend disponible Final Cut Camera 2.0 avec les fonctions des iPhone 17

19 Sep. 2025 • 19:30

image de l'article Martin Scorsese réunit Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio dans la prochaine production Apple Original

Martin Scorsese réunit Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio dans la prochaine production Apple Original

19 Sep. 2025 • 18:56

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site