Meta révèle les raisons des gros ratés lors des démos de ses dernières lunettes intelligentes

Ce sont des choses qui arrivent : lors de la conférence Meta Connect 2025, plusieurs démonstrations en direct des nouvelles lunettes intelligentes de Meta — dont la Ray-Ban Meta et la Ray-Ban Display avec bandelette neurale — se sont soldées par de gros ratés. Ainsi, lors d’une démo culinaire, Jack Mancuso a demandé « What do I do first? » (Qu’est-ce que je dois faire en premier ?) à l’assistant d’IA… qui n’a rien répondu et a préféré passer à l’étape suivante sans explication, ce qui a évidemment interrompu la présentation. Durant une autre séquence, une tentative d’appel vidéo via WhatsApp entre le CEO Mark Zuckerberg et le CTO Andrew Bosworth ne s’est pas affichée sur les verres des smartglass — la notification de l’appel n’apparaissant même pas.

L’explication d’Andrew Bosworth : état des lieux techniques

Sur Instagram, Andrew Bosworth a certifié que le problème ne provenait pas du Wi-Fi, contrairement à ce qui avait été évoqué sur scène. Le déclencheur de tout ce bazar ? Simplement la commande « Hey Meta, start Live AI » qui a activé simultanément tous les appareils Live AI Ray-Ban du bâtiment ! Meta avait redirigé le trafic vers un serveur de développement afin d’isoler la démo, mais tous les casques présents y étaient connectés via les points d’accès, provoquant une surcharge équivalente à une attaque DDoS.

Le bug « jamais vu » du second incident

Concernant l’échec de l’appel vidéo, Bosworth décrit un bug rarissime : la lentille d’affichage est passée en veille moment même où la notification d’appel arrivait. L’écran s’est bien allumé, mais l’alerte d’appel ne s’est jamais affichée ce qui a empêché Zuckerberg de répondre. Le bug a depuis été corrigé.

Malgré ces incidents en direct, Bosworth insiste : «Ce n’était vraiment qu’un échec de démonstration, et non pas, en soi, un échec du produit» Sur le fond, rien de grave à signaler : les plus grands projets technologiques peuvent connaitre des soucis lors de la présentation publique (c’est même déjà arrivé à Apple, une société pourtant très control-freak).