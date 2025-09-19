Impossible de porter le nom Romero sans évoquer les zombies. Mais Tina Romero, fille du regretté et légendaire George A. Romero (La Nuit des Morts Vivants, Zombie), a choisi d’imprimer sa propre marque dans le cinéma de genre avec Queens of the Dead, son premier long-métrage en tant que réalisatrice. Déjà remarqué lors du Festival de Tribeca 2025 où il a remporté un prix du public, Queens of the Dead s’annonce comme une œuvre à la fois sanglante, exubérante et aussi fièrement queer (ce qui dans le contexte actuel ne manque ni de panache ni de courage). Loin de se contenter de marcher dans l’ombre de son père, Tina Romero signe ici une œuvre originale, colorée et engagée qui promet de secouer le cinéma d’horreur.

Une apocalypse zombie au cœur de Brooklyn

Le synopsis plante le décor : « Une apocalypse zombie éclate à Brooklyn lors d’une gigantesque fête en entrepôt, où un groupe éclectique de drag queens, club kids et faux amis doivent mettre leurs rivalités de côté pour affronter les morts-vivants. » Au casting, on retrouve Katy O’Brian (The Mandalorian), Jaquel Spivey (Mean Girls), Nina West (RuPaul’s Drag Race), Cheyenne Jackson (American Horror Story) ou encore la comédienne Margaret Cho.

Un film déjà acclamé avant sa sortie

Après avoir fait grande sensation au Tribeca Film Festival et au Fantasia International Film Festival, Queens of the Dead sortira en salles le 24 octobre prochain. Entre gore assumé, énergie festive et revendication identitaire, Tina Romero propose une vision déjantée et moderne du mythe zombie qui a toutes les chances de séduire le public amateur du genre.