Internet

PayPay propose d’envoyer de l’argent et des cryptos avec un lien à usage unique

17 Sep. 2025 • 16:47
PayPal dévoile une nouveauté dans le domaine des paiements entre particuliers avec le lancement de PayPal Links. Cette nouvelle fonctionnalité facilite la manière dont les utilisateurs échangent de l’argent en ligne grâce à des liens personnalisés à usage unique.

PayPal Links

Une approche simplifiée des transferts d’argent

PayPal Links transforme l’expérience utilisateur en proposant un système bidirectionnel. Contrairement aux solutions existantes, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de créer des liens pour recevoir des paiements ou en effectuer. L’utilisateur sélectionne simplement l’option de lien, saisit le montant souhaité puis envoie le lien généré dans une conversation.

Cette approche élimine plusieurs étapes fastidieuses. En effet, les utilisateurs n’ont plus besoin d’identifier et de vérifier les informations de profil ou de compte du destinataire. Par conséquent, les transactions deviennent plus rapides, particulièrement pour les paiements ponctuels entre particuliers.

PayPal maintient son service PayPal Me existant tout en proposant cette nouveauté. Néanmoins, les deux fonctionnalités répondent à des besoins distincts. PayPal Me permet principalement de partager des informations de profil pour faciliter les paiements entrants, tandis que PayPal Links offre une flexibilité bidirectionnelle.

De plus, PayPal Links génère des liens privés associés uniquement à une transaction spécifique. Ces liens expirent automatiquement après 10 jours, bien que les utilisateurs puissent envoyer des rappels ou annuler le lien à tout moment si nécessaire.

Support des cryptomonnaies et expansion internationale

PayPal prévoit d’intégrer prochainement le support des cryptomonnaies pour PayPal Links, d’abord aux États-Unis. Cette évolution permettra aux utilisateurs d’envoyer du Bitcoin, de l’Ethereum, du PYUSD et d’autres devises numériques vers PayPal et d’autres portefeuilles numériques compatibles.

PayPal Links fait ses débuts aux États-Unis avant de s’étendre à d’autres marchés plus tard ce mois-ci. La France et d’autres pays bénéficieront progressivement de cette fonctionnalité. Les utilisateurs peuvent créer leurs PayPal Links directement depuis l’application mobile, où les fonds se transfèrent instantanément une fois le lien activé par le destinataire.

