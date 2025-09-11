TENDANCES
KultureGeek Internet Air France déploie le très haut débit dans ses avions grâce à la technologie satellitaire Starlink
Internet

Air France déploie le très haut débit dans ses avions grâce à la technologie satellitaire Starlink

11 Sep. 2025 • 12:40
1

Air France vient d’annoncer le déploiement progressif du Wi-Fi très haut débit (gratuit) dans l’ensemble de sa flotte grâce à la technologie satellitaire Starlink. Cinq avions sont déjà équipés (Airbus A220, A350 et Embraer 190), et la compagnie prévoit d’atteindre le chiffre de 30 % d’appareils connectés d’ici la fin de l’année 2025, la couverture totale de la flotte étant prévue pour 2026. Ce service, accessible via le compte fidélité Flying Blue — ou en créant un compte à bord — permettra aux passagers de naviguer sans limite, de regarder du streaming en haute qualité et même de jouer en ligne, ce qui devrait radicalement transformer l’expérience de vol.

Air France Starlink

Avec ce déploiement, Air France entend se hisser au niveau des compagnies internationales déjà en pointe sur la connectivité en vol, notamment au Moyen-Orient. L’utilisation des satellites en orbite basse de Starlink garantit aussi une connexion rapide et stable, y compris sur les vols long-courriers. La compagnie souligne que ce nouvel accès n’impactera pas l’offre de divertissement embarqué ni la sécurité des opérations (on s’en doutait un peu). En misant sur une connectivité continue et performante, Air France va donc répondre aux attentes croissantes de passagers habitués à rester connectés en permanence.

