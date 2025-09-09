Plex piraté : les utilisateurs doivent réinitialiser leur mot de passe

Plex annonce avoir fait l’objet d’un piratage, ce qui a entraîné le vol de plusieurs données d’utilisateurs, dont les mots de passe hachés. Des mesures sont à prendre.

Un piratage visant Plex et des données d’utilisateurs

« Nous avons récemment été confrontés à un incident de sécurité susceptible de concerner les informations de votre compte Plex. Nous estimons que l’impact réel de cet incident est limité, mais vous devez néanmoins prendre certaines mesures pour garantir la sécurité de votre compte », indique le service.

Pour ceux qui ne le savent pas, Plex est un outil de gestion multimédia qui permet d’accéder, organiser et diffuser ses films, séries, musiques et photos depuis un serveur vers divers appareils, où que l’on soit. Cela fonctionne comme un centre multimédia personnel, facile à utiliser, offrant une expérience similaire à un service de streaming payant (Netflix, Disney+, etc) pour ses propres contenus.

Selon les dires de la plateforme, un tiers non autorisé a été en mesure d’accéder à un sous-ensemble de données clients. Celles-ci proviennent de l’une des bases de données. Plex assure avoir rapidement maîtrisé l’incident. Malgré tout, les informations collectées comprennent des e-mails, des noms d’utilisateur, des mots de passe hachés et des données d’authentification.

Changez votre mot de passe

Un mot de passe hashé n’est, par définition, pas le mot de passe en clair, il ne peut pas être lu par un hacker ou un tiers. Malgré tout, il est fortement conseillé de changer le mot de passe de votre compte pour éviter une mauvaise surprise à l’avenir. « Soyez assurés que nous ne conservons aucune donnée relative aux cartes bancaires sur nos serveurs. Ces informations n’ont donc pas été compromises lors de cet incident », ajoute la plateforme.

Pour réinitialiser votre mot de passe Plex, rendez-vous à l’adresse plex.tv/reset. Il est conseillé de cocher la case « Sign out connected devices after password change ». Cela viendra déconnecter ce compte sur tous vos appareils existants. Il faudra donc vous reconnecter sur vos différents appareils après le changement.

« Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Nous sommes fiers de nos systèmes de sécurité qui nous ont permis de détecter rapidement cet incident et nous tenons à vous assurer que nous mettons tout en œuvre pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir », conclut Plex, qui vous invite à activer l’authentification à deux facteurs pour renforcer la sécurité de votre compte. Plus d’informations sont à retrouver sur cette page.