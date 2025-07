Varjo annonce la fin du support pour ses casques XR de troisième génération

Varjo a annoncé ne plus prendre en charge ses casques XR de troisième génération à partir de l’année prochaine, notamment les modèles XR-3, VR-3 et Aero. Cette décision marque une transition vers la série XR-4, lancée fin 2023, sur laquelle l’entreprise finlandaise concentre désormais toute sa production. Le logiciel compagnon Varjo Base continuera de recevoir des mises à jour et correctifs jusqu’au 1er janvier 2026. Passée cette date, l’assistance technique, le support client et le support développeur pour ces appareils seront entièrement interrompus, mais les utilisateurs pourront continuer à utiliser les anciennes versions du logiciel.

Les casques XR-3 et VR-3, sortis en 2021 à des prix élevés avec abonnement obligatoire, visaient les entreprises, tandis que l’Aero, vendu à 2 000 dollars et sans abonnement, tentait de séduire les passionnés exigeants. Malgré son coût élevé, l’Aero avait été salué pour sa clarté visuelle, particulièrement appréciée notamment dans les simulateurs de vol compatibles VR (comme Flight Simulator). A noter que tous les modèles de troisième génération sont épuisés depuis plus d’un an et leur production est arrêtée. La gamme XR-4, centrée à nouveau sur les usages professionnels et militaires, comprend des modèles allant de 5 990 à plus de 30 000 dollars. Par ailleurs, certaines fonctions logicielles auparavant gratuites sont désormais réservées à la licence payante « Varjo Base Pro ».