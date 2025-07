ChatGPT reçoit 2,5 milliards de requêtes… par jour !

OpenAI a révélé à Axios que ChatGPT reçoit environ 2,5 milliards de requêtes chaque jour, dont environ 330 millions proviennent d’utilisateurs américains. Ces chiffres illustrent la monumentale et rapide montée en puissance de l’outil d’OpenAI, qui s’impose désormais comme un acteur majeur (voire leader) dans le domaine de l’intelligence artificielle générative. Ce volume de requêtes/prompts permet aussi à ChatGPT de rivaliser de plus en plus sérieusement avec les plateformes traditionnelles de recherche (comme Google Search).

En comparaison, Google traite environ 14 à 16 milliards de recherches par jour si l’on en croit diverses sociétés d’analyse des marchés (Alphabet, la maison mère de Google, ne communique pas de données quotidiennes officielles). Malgré cet écart encore important, la progression de ChatGPT reste remarquable : en décembre dernier, Sam Altman indiquait que la plateforme traitait un peu plus d’un milliard de requêtes par jour, ce qui signifie que le volume de recherche a plus que doublé en seulement huit mois. A ce rythme, ChatGPT pourrait franchir la barre des 5 milliards de requêtes journalières dès 2026, et concurrencer réellement Google Search à l’horizon 2030 (si un concurrent ne se distingue pas d’ici là).