Des films de Bruce Lee ou de Jet Li fortement retouchés à l’IA ? Des studios chinois y pensent…

Voilà qui fera forcément beaucoup parler : lors du Festival international du film de Shanghai, plusieurs studios chinois ont annoncé le lancement du “Kung Fu Movie Heritage Project”, une initiative visant à réactualiser 100 classiques du cinéma d’arts martiaux à l’aide de l’intelligence artificielle. Soutenu par l’État, ce projet a pour but de moderniser des œuvres emblématiques avec Bruce Lee, Jackie Chan ou Jet Li, en leur donnant une apparence qui « correspond aux standards visuels contemporains », selon Zhang Pimin, président de la China Film Foundation. Oui mais voilà, au-delà d’une simple restauration ou d’un remastering, certains films seraient intégralement retravaillés en animation IA : la retouche de A Better Tomorrow: Cyber Frontier transformerait littéralement Chow Yun-fat en héros cyberpunk.

Un fonds de 100 millions de yuans (environ 14 millions de dollars) a été mis en place pour inciter les studios spécialisés en animation IA à participer à cette transformation de certaines productions anciennes . Parmi les films concernés figurent des chefs-d’œuvre comme Fist of Fury (1972), Drunken Master (1978) ou Once Upon a Time in China (1991), des œuvres dont la qualité de mise en scène, des cascades et de la photographie image reste encore intacte aujourd’hui, notamment grâce aux rééditions en 4K. De nombreux cinéphiles, hurlent déjà au massacre et estiment que ces films n’ont nul besoin d’une “sloppification” par l’IA pour soit disant retrouver leur éclat ou séduire les nouvelles générations.