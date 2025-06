YouTube annonce préparer son application pour la Switch 2

Disponible depuis le 5 juin 2025, la Nintendo Switch 2 fait beaucoup parler d’elle, mais son catalogue d’applications reste pour l’instant limité. Parmi les absents remarqués, l’application YouTube, très prisée sur la première Switch, n’est pas encore disponible. Bonne nouvelle toutefois : Google a confirmé qu’une version compatible arrivera prochainement.

Une confirmation « rapide » pour YouTube sur la Switch 2

Dans un message publié sur X (ex-Twitter), l’équipe de YouTube a officialisé son travail avec Nintendo pour rendre l’application disponible sur la Switch 2. « Nous collaborons avec Nintendo pour rendre bientôt YouTube disponible sur la Switch 2 », indique le message. Cette annonce montre une réactivité bien plus rapide que pour la Switch première du nom, où l’application YouTube n’était arrivée qu’en novembre 2018, soit plus d’un an après la sortie de la console en mars 2017.

Pour l’instant, l’application YouTube disponible sur le Nintendo eShop reste exclusive à la première Switch. Aucune date précise n’a été communiquée pour la version Switch 2, mais le terme « bientôt » laisse espérer une arrivée dans les prochaines semaines ou mois.

Pourquoi l’absence d’une compatibilité immédiate ?

La question de la compatibilité intrigue. La Nintendo Switch 2 partage de nombreuses similitudes logicielles avec la console précédente, ce qui rend surprenant l’absence d’une application YouTube compatible dès le lancement. Cette situation pourrait s’expliquer par des optimisations spécifiques, notamment pour tirer parti des capacités 4K HDR de la nouvelle console, qui promettent une expérience visuelle améliorée. YouTube aurait tout intérêt à proposer une application adaptée à ces nouvelles performances.

En attendant, les utilisateurs de la Switch 2 doivent se tourner vers d’autres appareils pour accéder à YouTube, une contrainte pour ceux qui apprécient la polyvalence de la console en mode portable ou en mode docké pour y accéder sur le téléviseur. Cette absence, bien que temporaire, a suscité des discussions sur les réseaux sociaux, certains joueurs exprimant leur impatience de retrouver la plateforme pour regarder des vidéos sur leur nouvelle console.