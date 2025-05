One UI 8 (Android 16) est déjà là, Samsung dévoile les nouveautés avec la bêta

Samsung rend aujourd’hui disponible la première bêta de One UI 8, sa nouvelle interface basée sur Android 16, peu de temps après la sortie de One UI 7 en version stable. Cette annonce positionne le constructeur parmi les premiers à proposer Android 16 à ses utilisateurs, malgré le retard d’Android 15.

Une collaboration étroite avec Google

Samsung met en avant une coopération renforcée avec Google pour accélérer le développement de One UI 8 :

Grâce à un canal de communication ouvert, Samsung et Google ont activement échangé des informations en temps réel, accélérant ainsi le développement du logiciel qui a fait de One UI 8 le premier système d’interface utilisateur à adopter Android 16.

Cette collaboration permet à Samsung de devancer ses concurrents en intégrant rapidement la dernière version d’Android.

La bêta, d’un poids d’environ 3 Go, inclut le correctif de sécurité de mai 2025. Les utilisateurs des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra peuvent s’inscrire via l’application Samsung Members, grâce à un nouveau processus d’inscription simplifié.

Nouvelles fonctionnalités pour One UI 8

One UI 8 ne se contente pas d’intégrer Android 16. Samsung met l’accent sur des outils intuitifs pour simplifier l’usage quotidien. Parmi les nouveautés, l’application Rappels se dote de fonctionnalités pratiques pour les voyageurs. Par exemple, si vous planifiez un voyage avec votre famille, vous pouvez gérer tous vos rappels dans une interface claire, même pour les nouveaux utilisateurs. L’application permet aussi de partager des listes de tâches d’un simple appui ou d’ajouter des rappels par commande vocale.

Le partage de fichiers devient également plus efficace avec une version améliorée de Quick Share. Un seul tapotement sur le bouton dédié dans les paramètres rapides suffit pour envoyer ou recevoir des fichiers. De plus, la technologie Auracast, basée sur le Bluetooth LE Audio, facilite la connexion audio via un simple scan de QR Code. Cela permet à plusieurs appareils, comme les Galaxy Buds 3 ou des aides auditives, de rejoindre un flux audio partagé sans configuration complexe.

Enfin, le support client s’améliore grâce à l’intégration de QR Codes et de la technologie NFC dans le compte Samsung. Les utilisateurs peuvent désormais s’enregistrer pour des services de réparation sans formulaire papier, réduisant ainsi les temps d’attente.

Version finale dans quelques semaines

Pour l’instant, la bêta de One UI 8 est accessible en Corée du Sud, au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis. D’autres pays, comme la France, devraient suivre prochainement. Les utilisateurs des Galaxy S25 peuvent d’ores et déjà tester ces nouveautés, en attendant la version stable de One UI 8. Celle-ci n’a pas encore une date de sortie chez Samsung, mais Google a déjà annoncé que ses Pixel auront Android 16 stable en juin.