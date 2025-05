Nintendo Switch 2 OLED : Samsung est prêt à fournir les écrans

À quelques semaines du lancement de la Nintendo Switch 2, Samsung anticipe déjà une future mise à niveau de la console avec un écran OLED, selon Bloomberg. Alors que la version initiale de la console opte pour un écran LCD, cette perspective d’évolution suscite l’intérêt.

Un écran LCD pour le lancement, OLED en vue

Nintendo a surpris certains fans en révélant que la Switch 2, qui sortira le 5 juin, serait équipée d’un écran LCD, contrairement au modèle OLED de la Switch 1 sorti en 2021. Lors d’une déclaration le mois dernier, la firme japonaise a justifié ce choix :

De nombreux progrès ont été réalisés dans la technologie LCD au cours de son développement. Nous avons examiné la technologie disponible aujourd’hui et, après mûre réflexion, nous avons décidé de nous en tenir à l’écran LCD.

Ce choix, perçu comme un léger recul par rapport à l’OLED, vise à maintenir des coûts abordables face à une demande attendue très forte.

Samsung, de son côté, pousse Nintendo à intégrer ses écrans OLED dans une future version de la Switch 2. Cette démarche s’inscrit dans une logique bien connue de Nintendo, qui a l’habitude de proposer des versions améliorées de ses consoles quelques années après leur lancement. La Switch 1, sortie en mars 2017, n’a reçu son modèle OLED qu’en octobre 2021, soit quatre ans plus tard.

Une stratégie classique pour Nintendo

L’idée d’une Switch 2 avec écran OLED n’a rien d’étonnant. Nintendo a souvent suivi ce schéma, comme avec la Switch 1, qui a vu des déclinaisons comme la Switch Lite ou le modèle OLED. Une version améliorée pourrait séduire les joueurs en quête d’une meilleure qualité d’affichage, avec des couleurs plus vives et des contrastes plus marqués. Cependant, aucun calendrier précis n’a été avancé pour cette potentielle mise à niveau. Avec une demande prévue pour la Switch 2 déjà élevée, Nintendo pourrait privilégier la production de la version LCD pour répondre aux attentes du marché.

Bien que la Switch 2 s’apprête à débarquer avec un écran LCD, l’hypothèse d’un modèle OLED dans les années à venir semble plausible. Samsung, en positionnant ses écrans, anticipe ce tournant. Pour l’instant, les fans n’ont pas de raison d’annuler leurs précommandes : la Switch 2 promet d’être un succès et une version OLED viendra probablement en son temps.