Google Chrome pourra changer automatiquement vos mots de passe qui ont fuité

Lors de sa conférence I/O, Google a dévoilé une nouvelle fonctionnalité pour le gestionnaire de mots de passe de Chrome, qui permettra de changer automatiquement les mots de passe qui ont fait l’objet d’une fuite. Cette annonce vise à renforcer la sécurité des utilisateurs.

Un changement pour plus de sécurité

Lorsqu’un mot de passe compromis est détecté pendant une connexion, le gestionnaire de mots de passe de Chrome proposera une solution immédiate. Sur les sites compatibles, le navigateur pourra générer un mot de passe robuste et le mettre à jour automatiquement pour l’utilisateur. Google a présenté cette fonctionnalité à sa conférence I/O afin que les développeurs puissent adapter leurs sites et applications avant son déploiement, prévu plus tard cette année.

Le gestionnaire de mots de passe de Chrome avertit déjà les utilisateurs si leurs mots de passe sont vulnérables. Cependant, changer un mot de passe peut s’avérer fastidieux et Google sait que les utilisateurs évitent souvent les tâches contraignantes. Google fait savoir que si quelque chose est compliqué, les utilisateurs ne feront pas le changement. En automatisant ce processus, la société mise sur une double victoire : une sécurité accrue et une meilleure convivialité. Cette approche pourrait encourager les utilisateurs à adopter des pratiques plus sûres sans effort supplémentaire.

Interrogé sur la possibilité de changer automatiquement les mots de passe de manière régulière pour éviter qu’ils ne deviennent obsolètes, Google a clarifié sa position. Chrome ne modifiera pas un mot de passe faible ou compromis sans le consentement explicite de l’utilisateur. L’entreprise insiste sur l’importance de laisser les utilisateurs maîtres de leurs décisions en matière de sécurité.