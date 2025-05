Material 3 Expressive : Google commence à déployer sa nouvelle interface sur Wear OS

Google est en avance : la nouvelle interface d’Android, Material 3 Expressive, devait initialement arriver sur Wear OS 6 d’ici la fin de l’année, mais plusieurs utilisateurs de Pixel Watch ont remarqué que la firme de Mountain View a dores et déjà commencé à mettre à jour certaines applications et tuiles avec le nouveau « langage de design ».

Ainsi en est-il de l’application Google Calendar de la Pixel Watch, qui a été mise à jour il y a quelques heures (version 2025.18.1) et dont les tuiles « Prochain événement » (Calendar) et « Prochaines tâches » (More) sont déjà passées à la moulinette Material 3 Expressive, ce qui se traduit par des tuiles plus grosses et une interface mieux pensée pour le cadran rond de la montre connectée. L’interface précédente était plus petite (avec des petits boutons) et donc plus compliquée à utiliser sur le petit cadran de la Pixel Watch.

Ce déploiement très progressif de Material 3 Expressive sur certaines applications sera suivi d’une refonte globale de l’interface Wear OS plus tard cette année. Les propriétaires de Pixel Watch auront donc un avant-goût de ce qui les attend en ouvrant leurs app quotidiennes, ce qui permettra sans doute une acclimatation plus douce à ce changement radical de design.