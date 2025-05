Cybertruck : Tesla annule l’extension de batterie (et rembourse les clients)

Le Cybertruck s’annonce comme l’un des plus gros ratés de Tesla. Elon Musk prévoyait des ventes dans la fourchette des 250 000 à 500 000 unités, mais une récente campagne de rappel a révélé que le constructeur américain a écoulé à peine 50 000 Cybertruck sur une période de 15 mois ! On sait désormais aussi que Tesla a considérablement ralenti les investissements autour de son pick-up : de nombreux propriétaires de Cybertruck ont ainsi reçu un mail de Tesla les avertissant que le « prolongateur d’autonomie » (une extension de batterie) pourtant proposé en précommande contre un pré-paiement de 2000 dollars (sur un prix total de 16 000 dollars) a finalement été annulé et que les clients de l’accessoire seront tout simplement remboursés ! On sait donc désormais pourquoi l’accessoire avait disparu depuis plusieurs semaines du configurateur du Cybertruck sur le site de Tesla.

Le prolongateur d’autonomie n’était pourtant pas un luxe puisque l’accessoire devait permettre de rectifier une fausse promesse de Musk : le Cybertruck devait en effet disposer initialement de 805 kilomètres d’autonomie, mais au final, le modèle avec la plus grosse batterie culmine à « seulement » 563 kilomètres. La batterie supplémentaire devait s’installer sur la benne du véhicule et apporter une autonomie supplémentaire de 716 kilomètres, mais pour une raison non précisée, Tesla aura donc décidé d’annuler les commandes déjà passées et de retirer l’accessoire de son catalogue. Quand ça veut pas…