Tesla va équiper la France de sa plus grande batterie de stockage d’énergie

Le mix énergétique a toujours la cote en France : Tesla va en effet installer la plus grande batterie de stockage d’énergie dans l’hexagone. Située près de Reims, et conçue en partenariat avec TagEnergy, ce projet pharaonique consiste à installer dès cette année 140 unités Megapack synchrones, offrant une capacité de 240 MW et 480 MWh. Cette batterie géante pourra stocker environ 20 % des besoins en électricité du département de la Marne, et sera principalement utilisée pour stabiliser et optimiser la consommation électrique lors des pics de demande. Plus globalement, ce projet s’inscrit dans une stratégie d’ensemble visant à accélérer le développement des énergies renouvelables et du stockage en France, l’objectif à terme étant de pouvoir se passer du soutien des centrales à charbon ou du gaz naturel lors des pics de consommation électriques.

Outre les véhicules électriques (qui traversent un énorme coup de mou en Europe) Tesla développe également depuis plusieurs années des solutions avancées de stockage d’énergie, sa Megafactory produisant jusqu’à 40 GWh de Megapacks par an (un second site ouvrira bientôt à Shanghai pour répondre à la demande). Le Megapack choisi pour l’hexagone permettra donc de stocker l’énergie excédentaire issue principalement des sources renouvelables (qui ont le défaut d’être intermittentes) et de restituer cette énergie stockée en période de forte demande, garantissant ainsi une meilleure stabilité du réseau.