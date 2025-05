Kiro : Amazon plancherait sur un nouvel outil de génération de code assisté par IA

Si l’on en croit des documents internes consultés par Business Insider, Amazon Web Services développerait un nouvel outil de génération de code assisté par IA, outil qui poterait le nom de code « Kiro ». Conçu pour générer du code en quasi temps réel grâce à des agents IA, Kiro disposerait se déclinerait in fine sous la forme d’applications web et desktop. L’outil aux capacités multimodales pourrait également s’intégrer à des agents IA tiers et serait capable de rédiger des documents de conception technique, de détecter des problèmes potentiels dans le code voire d’optimiser le code en cours d’écriture.

Amazon propose certes déjà Q Developer, un assistant de codage basé sur l’IA similaire à GitHub Copilot, mais Kiro semble être une solution nettement plus avancée. Un lancement interne était initialement prévu pour la fin du mois de juin, mais ce calendrier pourrait avoir été modifié depuis. Ce nouveau projet s’inscrit dans un contexte de forte concurrence dans le domaine du codage par IA, certaines des sociétés spécialisées dans le domaine ayant vu leur valorisation exploser, à l’instar d’Anysphere (dont la valorisation atteint les 9 milliards de dollars) ou de Windsurf, sur le point d’être racheté par OpenAI pour 3 milliards de dollars.