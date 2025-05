Google va déployer un onglet AI Mode dans la barre de recherche

Google va bientôt démarrer le déploiement de nouvel onglet AI Mode dans la zone de recherche Google Search. Cette nouvelle fonction, qui ne concerne pour l’instant qu’un tout petit nombre d’utilisateurs aux États-Unis, sera effective d’ici les prochaines semaines, mais il est déjà possible de la tester (aux USA seulement) via Google Labs. Sans surprise aucune, le mode de recherche AI Mode est basé sur Gemini 2.0, ainsi que nous l’apprend le descriptif de la fonction publié sur Google Labs : « La nouvelle expérience AI Mode dans la recherche utilise les capacités avancées de raisonnement, de réflexion et multimodales de Gemini pour vous aider à répondre même aux questions les plus complexes. Vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête et obtenir une réponse alimentée par l’IA, avec la possibilité d’approfondir grâce à des questions de suivi et des liens web utiles. Le AI Mode se charge du travail complexe pour vous, en organisant intelligemment les informations et en vous fournissant des résumés faciles à comprendre. »

Outre les éléments directement liés à la recherche en cours, AI Mode affiche aussi un historique des recherches déjà effectuées, qui permet d’ailleurs de les réactiver. Sachant que la fonction n’est même pas encore en déploiement aux États-Unis et qu’elle ne concerne qu’un petit groupe d’utilisateurs, son arrivée dans le reste du monde n’est clairement pas pour tout de suite. Patience donc…