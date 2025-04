A l’instar de Netflix, Amazon Prime Video attaque en justice la chronologie des médias

Cela n’a pas tardé : à l’instar de Netflix il y a deux semaines, Amazon Prime Video a déposé un recours devant le Conseil d’Etat pour attaquer directement le calendrier de diffusion imposé par le système français de chronologie des médias. Pour rappel, un film sorti dans les salles françaises ne peut être diffusé sur une plateforme de streaming que 17 mois plus tard, voire un peu moins en fonction du niveau de production d’œuvres françaises sur ces plateformes. Netflix peut ainsi diffuser sur sa plateforme 15 mois après la sortie en salles, et la durée est encore plus courte pour Canal+ et Disney+.

Amazon justifie son recours par ses efforts récents en matière de production française : le film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, 1,3 million d’entrées en salles, a été entièrement produit par le géant américain. Reste que les promesses d’engagement dans la production hexagonales ne peuvent convaincre que ceux qui les croient. Amazon semble surtout vouloir réduire les conditions pour l’obtention d’un calendrier moins drastique, soit 12 mois au lieu de 17, et obtenir un droit de mise en vente et location 3 mois après la sortie en salles, au lieu de 4 actuellement. Le Conseil d’Etat va t-il se ranger derrière les arguments de la seconde plateforme de streaming mondiale (derrière Netflix) ? A priori, cela ne semble pas gagné d’avance…