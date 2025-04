Pas de VR sur Switch 2 ? Le Kit Labo VR ne sera pas compatible avec la nouvelle console

Ce n’est malheureusement pas une surprise : Nintendo a confirmé que son Kit Labo VR, lancé initialement en 2019 pour la Nintendo Switch, ne sera pas compatible avec la nouveelle console Nintendo Switch 2 tout récemment dévoilée. Le Kit Labo VR était la toute première incursion de Nintendo dans la réalité virtuelle « moderne » (si l’on met de côté le visiocasque 3D Virtual Boy), et se présentait sous la forme d’un support en carton avec des lentilles permettant aux joueurs d’y insérer leur Switch afin de profiter de certains jeux en VR.

L’écran nettement plus grand (7,9 pouces) de la Switch 2, par rapport à la dalle 6,2 pouces de la Switch, empêche donc la Switch 2 de s’insérer dans le Toy-Con VR, rendant ainsi le Kit Labo VR inutilisable sur la console de nouvelle génération. Cela signifie également que les joueurs ne pourront pas expérimenter sur la Switch 2 les jeux compatibles VR de la Switch originale, comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild ou bien encore Super Smash Bros. Ultimate.

Tout ne serait cependant pas perdu pour les amateurs de VR : Nintendo a en effet déposé récemment un brevet pour un appareil VR ressemblant à un Cardboard, ce qui pourrait signifier qu’un accessoire de ce type pourrait arriver sur la Switch 2. Des rumeurs ont aussi circulé concernant un partenariat potentiel entre Nintendo et Google pour un casque VR autonome.