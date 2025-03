Assassin’s Creed Shadows connaît un meilleur démarrage qu’Origins et Odyssey

Assassin’s Creed Shadows a atteint les 2 millions de joueurs et Ubisoft annonce que son nouveau jeu enregistre un meilleur démarrage que les précédents opus Assassin’s Creed Origins et Assassin’s Creed Odyssey.

Ubisoft avait déjà indiqué qu’Assassin’s Creed Shadows avait atteint 1 million de joueurs lors des premières 24 heures qui ont suivi la sortie. Il y a maintenant une progression avec deux fois plus de joueurs.

Assassin’s Creed Origins, sorti en 2017, et Assassin’s Creed Odyssey, sorti en 2018, ont donc été battus par le nouvel opus pour ce qui est du démarrage. En revanche, Ubisoft ne mentionne pas Assassin’s Creed Valhalla arrivé en 2020 ni Assassin’s Creed Mirage sorti en 2023. Cela suggère que ces deux titres s’en sont mieux sortis que le nouvel épisode, du moins pour l’instant.

🔥 2 MILLIONS DE JOUEURS ET JOUEUSES 🔥 Quelle fierté d'atteindre ce chiffre symbolique ! Assassin's Creed Shadows réalise à présent un meilleur démarrage qu'AC Origins et AC Odyssey. ✨ Merci d'avoir rejoint l'aventure aux côtés de Naoe et Yasuke ! ❤️ #AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/df3Xveu2Fd — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) March 22, 2025

Il est de bon de préciser qu’Ubisoft parle toujours du nombre de joueurs et non du nombre total de ventes. C’était déjà le cas avec l’annonce de 1 million de joueurs et ça se poursuit avec les 2 millions. Cela s’explique en partie par le fait qu’il est possible de jouer à ce titre sans l’acheter, mais en s’abonnant à la plateforme Ubisoft+.

Assassin’s Creed Shadows est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Windows et Mac.