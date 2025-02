Assassin’s Creed Shadows a fuité un mois avant sa sortie

La date de sortie officielle pour Assassin’s Creed Shadows est le 20 mars, mais le jeu d’Ubisoft a déjà fuité et certains ont pu acheter la version physique. Des joueurs n’hésitent pas à streamer sur Twitch et d’autres plateformes pour diffuser les images du gameplay.

Les premières images ont été publiées sur X (ex-Twitter) par @DannyStevens__, avant qu’il ne décide de rendre son compte privé. Les images et vidéos ont été republiées sur Imgur, ainsi que par d’autres comptes.

💫The physical version of Assassin's Creed Shadows leaked

▪︎ The game's size on PlayStation is 85 GB

▪︎ Also, according to the leak, Animus Anomalies will return in this version and this game is the best version of the series since AC Black Flag#AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/kNKtkkek6A

— Immortals_BigBoss (@Immortal_Boss73) February 24, 2025