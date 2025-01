Assassin’s Creed Shadows est une nouvelle fois reporté par Ubisoft

Ubisoft annonce que son jeu Assassin’s Creed Shadows est une nouvelle fois reporté. Sa nouvelle date de sortie est le 20 mars au lieu du 14 février jusqu’à présent. Pour rappel, la date de sortie initiale était le 12 novembre 2024.

Nouveau report pour Assassin’s Creed Shadows

« Dans le cadre du renforcement de l’accent mis sur la qualité du gameplay et sur la volonté d’offrir aux joueurs des expériences captivantes dès le premier jour, il a été décidé d’accorder un mois supplémentaire de développement à Assassin’s Creed Shadows » écrit Ubisoft dans un communiqué. « Ce temps supplémentaire permettra de mieux intégrer les retours des joueurs recueillis au cours des trois derniers mois, et de créer les meilleures conditions possibles pour le lancement du jeu, en continuant à collaborer étroitement avec la communauté Assassin’s Creed, de plus en plus positive ».

Ubisoft ajoute avoir mandaté des conseillers de premier plan « pour étudier et poursuivre diverses options stratégiques et capitalistiques transformantes, afin d’extraire la meilleure valeur possible pour les parties prenantes ». Le groupe assure que le processus va être supervisé par les membres indépendants du conseil d’administration. Le studio français promet d’en informer les marchés « si et une fois qu’une transaction se concrétise ».

Ubisoft a connu une période un peu difficile ces derniers temps. Star Wars Outlaws ne s’est pas vendu aussi bien que prévu et la société a également annoncé l’arrêt de son jeu XDefiant. D’autre part, Ubisoft « continuera la mise en œuvre de réductions de coûts significatives, tout en adoptant une approche très sélective en matière d’investissements ».