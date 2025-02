Balatro débarque dans le Game Pass Ultimate (avec de nouveaux skins de cartes)

Le jeu de « poker » roguelike Balatro, qui a déjà rendu addict près de 4 millions de joueurs, est désormais disponible sur le Xbox/PC Game Pass Ultimate en plus du PC, de la PS5, de la Switch et d’Apple Arcade. L’annonce a été faite lors de l’événement ID@Xbox, et un nouveau lot de decks cosmétiques Friends of Jimbo a été présenté pour l’occasion. Les nouveaux decks de cartes s’inspirent cette fois des jeux Critical Role, Dead by Daylight, Assassin’s Creed, Fallout, Bugsnax et Rust. Ces nouveaux skins s’ajoutent à ceux Cyberpunk 2077, Stardew Valley, The Witcher 3 et Vampire Survivors. Balatro confirme ainsi rang de jeu culte, au point que les grosses franchises acceptent d’y faire une apparition.



Par ailleurs, et c’est peut-être la meilleure nouvelle du jour pour le studio LocalThunk, PEGI a réévalué Balatro, abaissant sa limite d’âge de 18+ à 12+ après une première classification controversée liée à la présence d’éléments de jeu de hasard (désormais le jeu de hasard n’est plus qu’une « thématique »). Suite à une plainte de l’éditeur Playstack, l’organisme a conclu que Balatro, malgré ses références au poker, contenait des éléments fantastiques qui atténuaient le lien avec le jeu d’argent. PEGI prévoit désormais de revoir ses critères de classification pour mieux différencier les jeux pouvant réellement pousser aux paris ou au jeux de casino et les titres contenant uniquement des références au jeu de hasard.