Balatro : le jeu indé devenu culte sera bientôt aussi un véritable jeu de cartes physiques

Le jeu le plus addictif de l’année (de la décennie ?) sera bientôt décliné en version « cartes physiques ». Balatro, un « petit » jeu indé nominé dans la catégorie du meilleur jeu de l’année des prochains Game Awards, propose un gameplay aussi accrocheur que malin : le joueur doit réaliser des combinaisons de poker tout au long de blindes dont l’objectif est de plus en plus dur à atteindre, sachant que la valeur des mains de poker varie selon l’emploi de cartes de loot comme des jokers (qui disposent de pouvoir spéciaux, par exemple effectuer un multiplicateur de points sur chaque reine présente dans une main jouée), des cartes Planètes (qui « upgradent » les mains, brelan, suite, paire, double paire, etc.), etc.

Grâce au site Fangame, un véritable paquet de cartes à jouer (52 cartes) basé sur Balatro sera bientôt disponible à la vente au prix de 16 dollars ! La boite brille autant qu’un Joker « Foil » (les joueurs de Balatro comprendront…), mais malheureusement seuls 4 Jokers sont proposés dans le jeu, soit Joker, Juggler, Blueprint et Gros Michel. Malgré tout, il s’agit à notre avis d’un cadeau presqu’idéal pour tout amateur de ce titre culte, même si la livraison va dépasser Noël (la date de disponibilité est fixée au mois de mars 2025). Quant à votre serviteur, son meilleur score à Balatro est de 30 rounds et sa meilleure main est de 942 617 dollars (en une main bien sûr).