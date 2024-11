Spyro : Reignited Trilogy débarque par surprise dans le Game Pass

Décidément, c’est la période des bonnes nouvelles du côté de la Xbox et du Game Pass. Après la sortie d’un Call of Duty : Black Ops 6 d’excellent niveau et le shadow drop totalement inattendu de Death Stranding, voilà que le petit dragon Spyro s’invite dans le service par abonnement de Microsoft. La Spyro : Reignited Trilogy arrive donc aujourd’hui même dans le Game Pass. Ce n’est pas un shadow drop (Xbox l’a confirmé hier), mais on n’en est pas loin. Évidemment, l’arrivée sur Xbox/Game Pass de la célèbre trilogie (remastérisée pour tenir compte de la puissance des console new gen) découle du rachat d’Activision Blizzard King par Microsoft, un rachat qui commence réellement par porter ses fruits en cette fin d’année avec notamment le débarquement en force dans le GP d’un Call of Duty : Black Ops 6 de très bonne facture.

Et ce n’est pas fini puisqu’après le mignon Dragon, les bruits courent déjà que Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 sera lui aussi disponible dans le Game Pass avant la fin de l’année. Pour rappel, Flight Simulator 2024 sort la semaine prochaine dans le Game Pass, et il ne faudra pas louper non plus Indiana Jones et le Cercle Ancien le 6 décembre ainsi que S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl le 20 novembre (un jour après Flight Sim), toujours dans le Game Pass. Cela sera t-il suffisant pour doper les ventes de Xbox ou les abonnements au Game Pass ? Dans un monde un peu plus idéal, avec un secteur du JV moins dévoré de l’intérieur par les mentalités de chapelle cela ne ferait guère de doutes, mais nous ne sommes plus (hélas) dans ce monde là…