L’astéroïde YR4 ne représente plus un danger pour la Terre

Après les relatives frayeurs qui avaient suivie l’annonce d’une probabilité de 3,1% de chances de percuter la Terre, l’astéroïde YR4 rejoint donc la longue liste des objets spatiaux géocroiseurs ne présentant plus réellement de danger pour notre planète. A quelques heures d’intervalle, les chances de collision sont ainsi passées de 3,1% à 1,5% puis tout récemment à 0,28% seulement, des données fournies par le Center for Near Earth Object Studies (CNEOS), une division du Jet Propulsion Laboratory de la NASA : « Les observations faites entre le 19 et le 20 février de l’astéroïde 2024 YR4 ont réduit encore davantage sa probabilité d’impact avec la Terre le 22 décembre 2032, qui est maintenant de 0,28 %. Les équipes de défense planétaire de la NASA continueront de surveiller l’astéroïde pour améliorer nos prévisions de sa trajectoire. Avec ces nouvelles données, la probabilité d’un impact avec la Lune a légèrement augmenté à 1 %. Les dernières données seront toujours disponibles sur la page automatisée Sentry du NASA JPL. »

Ces rectifications de chances d’impact sont courantes, les observations affinées de ce type d’objet spatial aboutissant dans l’immense majorité des cas à une chute des pourcentages. Il n’en reste pas moins que tout risque de collision avec un « tueur de mondes » n’est jamais exclu à priori. Après tout, c’est bien un astéroïde géant qui a vitrifié les dinosaures il y a 65 millions d’années, et plus récemment en 2013, un énorme météore de 12000 tonnes avait explosé dans l’atmosphère au dessus de Tcheliabinsk.