Les astronomes de la NASA calculé qu’un nouvel astéroïde, le 2024 YR4, présenterait une probabilité relativement inquiétante d’1,2 % d’entrer en collision avec la Terre le 22 décembre 2032. Bien que les chances d’impact restent encore faibles (98,8 % de probabilité qu’il nous épargne), cette estimation préliminaire nécessite une surveillance accrue sachant que généralement les « chances » de collision sont bien en deçà du 1% de probabilité.

Repéré pour la première fois par le système ATLAS le 27 décembre 2024, l’astéroïde s’éloigne actuellement de la Terre, avant de s’en approcher de nouveau au mois de décembre 2028. Mesurant environ 55 mètres de diamètre et se déplaçant à une vitesse de 17,32 km/s, 2024 YR4 présente six scénarios d’impact possibles entre 2032 et 2074, bien que la probabilité diminue avec le temps. Classé au niveau 3 de l’échelle de risque de collision de Turin, 2024 YR4 représente une menace à surveiller, mais les astronomes estiment cependant que de nouvelles observations devraient vraisemblablement réduire son niveau de risque.

Si 2024 YR4 venait à frapper la Terre, la NASA estime qu’il libérerait environ 8 mégatonnes d’énergie, soit 500 fois la puissance de la bombe atomique d’Hiroshima, soit un impact similaire à l’explosion de Tunguska en 1908. Bien qu’il ne soit pas assez grand pour provoquer une catastrophe planétaire, les conséquences régionales pourraient être graves.

D’autres astéroïdes considérés comme menaçants par le passé, comme 99942 Apophis, initialement classé au niveau 4 de l’échelle de Turin, ont vu leur dangerosité réévaluée à zéro après des études plus approfondies. À mesure que les scientifiques surveillent la trajectoire de 2024 YR4, son danger potentiel pourrait s’atténuer… ou au contraire, devenir plus préoccupant.