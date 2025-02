L’astéroïde 2024 YR4, qui a été récemment découvert, présente désormais une probabilité de 3,1 % de frapper la Terre le 22 décembre 2032, soit un pourcentage de risque record depuis que l’humanité s’est mise à surveiller les objets célestes parcourant le système solaire. La taille de YR4 est estimée entre 40 et 90 mètres de large, ce qui ne met pas l’humanité tout entière en péril mais s’avère tout à fait suffisant pour rayer une grande ville de la carte. L’impact de YR4 sur Terre serait ainsi comparable à 500 fois la puissance de la bombe nucléaire d’Hiroshima !

Même si la probabilité que cet astéroïde puisse frapper la Terre reste bien plus importante que celle de gagner à l’Euromillion, les scientifiques se veulent rassurants et rappellent que les observations ultérieures de tels objets ont toujours abouti à une réduction du pourcentage de collision. Ce fut le cas d’Apophis le « tueur de mondes », dont le pourcentage de collision est passé de 2,7% (précédent record) à… zéro après de nouvelles observations. Il est déjà prévu que le télescope spatial James-Webb tourne ses miroirs vers YR4 durant le mois de mars, ce qui pourrait déboucher sur des chiffres nettement plus rassurants. On notera cependant que jusqu’ici, et contrairement à l’habitude, les « chances » d’impact d’YR4 ont nettement progressé en quelques semaines, passant de 1% à 3,1% aujourd’hui.

Un choc n’est donc pas totalement exclu, d’autant que de tels évènements se sont déjà produit dans l’histoire « récente » : en 1908, un énorme astéroïde avait littéralement rasé des milliers d’hectares de forêt en Sibérie et en 2013, un gros météore de 12000 tonnes avait explosé dans l’atmosphère au dessus de Tcheliabinsk , générant une immense onde de choc.