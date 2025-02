ChatGPT, Le Chat : plus de la moitié des jeunes Français a utilisé une IA conversationnelle

En décembre 2024, l’usage des intelligences artificielles conversationnelles a connu une explosion en France. Selon les dernières données de Médiamétrie, 12,2 millions de Français ont utilisé ces outils, soit trois fois plus qu’en décembre 2023. Ces outils, dont ChatGPT, occupent une place prépondérante avec 10,9 millions de visiteurs uniques mensuels. À titre de comparaison, le modèle français Mistral peine à attirer qu’une fraction de ce nombre, avec seulement 200 000 utilisateurs.

Une adoption rapide de l’IA, surtout parmi les jeunes

Les jeunes générations sont les premières à adopter ces nouvelles technologies. Plus de la moitié des 15-24 ans (54 %) ont utilisé un outil d’IA conversationnelle en décembre. En comparaison, seulement 22 % des 25-49 ans, 14 % des 50-64 ans et 6 % des plus de 65 ans ont fait de même. Ces données révèlent une fracture générationnelle marquée dans l’utilisation de ces outils. Pour Bertrand Krug, directeur digital et presse de Médiamétrie, cette croissance rapide des usages est sans précédent : « On voit rarement un essor d’usages avec une rapidité telle ». Chaque jour, près de 760 000 jeunes de 15 à 24 ans utilisent ces technologies, principalement pour répondre à des questions diverses allant de conseils pratiques à des recommandations plus personnelles.

L’impact sur le quotidien des Français

L’usage de ces IA transforme progressivement notre manière d’interagir avec Internet. Ces outils permettent de répondre instantanément à des demandes variées en utilisant des données issues du Web, et ce, en langage courant. Que ce soit pour préparer un voyage, trouver une recette ou obtenir un avis sur une situation personnelle, les utilisateurs se tournent de plus en plus vers ces chatbots. Cette onde de choc dans l’évolution des usages semble redéfinir la place de l’IA dans notre quotidien.

Les Français passent également de plus en plus de temps en ligne : en moyenne, 2h40 par jour en 2024, contre 2h06 en 2019, avec une part conséquente de ce temps (80%) consacrée aux smartphones. Les IA conversationnelles, bien que récentes, sont désormais au cœur de cette transformation numérique.