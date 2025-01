Sur mobile, ChatGPT est essentiellement utilisé par des hommes

Si l’on en croit le dernier rapport d’Appfigures, les dépenses des consommateurs en applications d’IA continuent de monter en flèche, atteignant 1,42 milliard de dollars en 2024, soit une augmentation de 274 % par rapport à l’année précédente. ChatGPT d’OpenAI reste l’acteur dominant du marché, générant systématiquement plus de revenus que toutes les autres applications d’assistants IA combinées, malgré la concurrence de milliers d’alternatives—dont certaines utilisent même la technologie d’OpenAI sous licence. Ce marché florissant profite également à Apple et Google, qui prélèvent 30 % des revenus des achats intégrés. Aujourd’hui, les applications d’IA mobiles représentent une industrie de 2 milliards de dollars, et cette croissance ne semble pas près de ralentir.

Avec 353 millions de téléchargements, ChatGPT connaît un succès retentissant, bien que son utilisation soit fortement concentrée chez les jeunes : plus de la moitié de ses utilisateurs mobiles ont moins de 25 ans (beaucoup de jeunes utilisateurs s’’en servant probablement pour leurs études). Plus étonnant, le groupe des 50-64 ans représente le deuxième plus grand segment d’utilisateurs, soit 20,2 % du total.

L’intelligence artificielle serait-elle un truc de « mecs » ? Il est permis de le croire, sachant que, toujours selon cette étude; les hommes représentant 84,5 % des utilisateurs de ChatGPT sur mobile, possiblement en raison du scepticisme plus marqué des femmes envers l’IA ainsi que l’ont montré les enquêtes Pew et Axios. De plus, les femmes seraient plus susceptibles de perdre leur emploi à cause de l’automatisation et sont beaucoup plus clairement exposées à des risques comme les deepfakes à caractère sexuel.