X : le parquet de Paris ouvre une enquête sur l’algorithme de recommandation

Si aux États-Unis une conception absolutiste de la liberté d’expression évite au réseau social X tout problème sérieux, il n’en va pas de même en Europe où le DSA établit désormais les cadres de ce qu’il est possible ou non de faire. L’Europe menace déjà X de toutes les turpitudes si le réseau social s’entête à ne pas respecter les règles en vigueur, et désormais la France ajoute son grain de sel à cette rebuffade : le député Eric Bothorel du groupe EPR (Ensemble Pour la République) a alerté le parquet de Paris au sujet des algorithmes de recommandations de X. Le député accuse X d’utiliser un algorithme qui mettrait en avant certains contenus spécifiques (et très souvent à l’extrême droite du champ politique).

Cette visibilité accrue de contenus radicaux prouverait une manipulation du STAD (système de traitement automatisé des données), un acte grave puni au maximum d’une peine de 5 ans d’emprisonnement. Pour ne rien arranger aux affaires de X, ce délit est aussi une grave infraction du DSA, ce qui signifie que l’Europe pourrait condamner X à une pénalité équivalente à 6% de son chiffre d’affaires mondial, voire décider d’une interdiction totale de X sur le col européen ! Le parquet de Paris prend en tout cas l’affaire très au sérieux si bien que sa section J3 (pour les questions de cybersécurité) a été chargée d’enquêter.