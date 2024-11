Netflix : les locaux de la firme perquisitionnés à Paris sur des soupçons de fraude fiscale

Au moment d’écrire ces lignes (et probablement pour vous de les lire), les locaux parisiens de Netflix sont perquisitionnés par le Parquet national financier et l’Office central de lutte contre la corruption, la firme américaine étant soupçonnée de fraude fiscale et même de travail dissimulé ! La « perquis » en cours n’est que l’une des étapes d’une enquête menée à l’échelle européenne, à Paris donc mais aussi à Amsterdam. La justice soupçonne fortement Netflix de pratiques fiscales frauduleuses en Europe, soupçons qui ont commencé à émerger suite à un contrôle fiscal de Netflix en 2019. L’épluchage des comptes de la société laissait alors entendre que Netflix déclare de (trop) faibles bénéfices en France, en partie en facturant certains services via des entités dans des pays à faible fiscalité comme les Pays-Bas. Bien que légale sous certaines conditions, cette optimisation fiscale est suspectée de réduire artificiellement les bénéfices réalisés dans l’hexagone.

Netflix a modifié sa stratégie fiscale depuis 2021, augmentant les revenus déclarés en France, passés de 1,2 milliard d’euros en 2020 à 1,3 milliard en 2022. Cependant, les enquêteurs doutent encore que ces chiffres reflètent les bénéfices réels en France et collaborent avec des autorités néerlandaises et Eurojust pour approfondir leurs investigations. Cette nouvelle affaire s’inscrit dans une tendance plus large qui voit de grandes entreprises comme McDonald’s et McKinsey questionnées pour des pratiques fiscales possiblement douteuses. On notera que Netflix continue d’investir en France pour ses productions, avec notamment un budget de 250 millions d’euros en 2023 pour des productions locales.