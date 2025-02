L’Europe va enquêter sur Shein pour son non-respect des règles de commerce en ligne

L’Union Européenne est sur le point d’ouvrir une enquête contre Shein, la plateforme chinoise de vêtements en ligne, accusée de ne pas respecter les réglementations européennes en matière de protection des consommateurs. Selon Bloomberg, cette annonce devrait être faite mercredi par la Commission européenne, en coordination avec le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs (CPC).

Des préoccupations sur la sécurité des produits chez Shein

Shein, fondée en 2012 en Chine et désormais basée à Singapour, est accusée de ne pas lutter de manière adéquate contre la vente de produits qui enfreignent les normes européennes. En juin dernier, la Commission européenne avait déjà adressé une série de questions à la plateforme à ce sujet. L’entreprise, qui s’est imposée comme un acteur majeur du secteur de la mode à petits prix, est souvent pointée du doigt pour ses pratiques sociales et environnementales controversées. Les autorités soupçonnent notamment un manque de vigilance dans la surveillance des produits commercialisés, ce qui pourrait mettre en danger la sécurité des consommateurs européens.

Un appel au dialogue constructif

En réponse à ces accusations, Shein a assuré que la société collaborerait activement avec la Commission européenne et les autorités compétentes pour résoudre les préoccupations soulevées. « Nous partageons l’objectif de garantir que les consommateurs européens puissent acheter en toute confiance et nous sommes convaincus qu’un dialogue constructif renforcera à la fois notre entreprise et le secteur », a indiqué le groupe.

Cette enquête survient alors que d’autres plateformes de e-commerce, comme Temu, également d’origine chinoise, font l’objet de scrutins similaires en Europe pour des motifs proches. Temu, qui connaît un rapide succès en raison de ses prix attractifs, est suspecté de vendre des produits non conformes, potentiellement dangereux.

L’issue de ces enquêtes pourrait entraîner des sanctions financières pour ces entreprises, notamment des amendes infligées par les régulateurs nationaux, comme la DGCCRF en France. La Commission européenne prévoit également de renforcer la régulation des plateformes de vente en ligne pour mieux protéger les consommateurs dans le futur.