Google Maps va renommer le Golfe du Mexique en Golfe d’Amérique, mais uniquement aux États-Unis

La dystopie est en marche, et la mauvaise blague ressemble de plus en plus à une réalité pas drôle : Google Maps renommera bientôt le « Golfe du Mexique » en « Golfe d’Amérique » dans l’application, mais cette mise à jour n’aura lieu qu’après que le gouvernement américain aura officiellement mis à jour le Geographic Names Information System (GNIS), qui sert de référence pour la nomenclature géographique. Ce changement fait suite à un décret signé par l’ancien président Donald Trump et à une annonce du ministère de l’Intérieur confirmant cette nouvelle désignation. De même, Google Maps renommerait le plus haut sommet d’Amérique du Nord, actuellement appelé Denali, son nom d’origine autochtone alaskien, en Mont McKinley une fois que le GNIS aura enregistré cette nouvelle modification.

Le changement de nom variera selon les régions. Les utilisateurs aux États-Unis verront « Golfe d’Amérique », tandis que les utilisateurs au Mexique continueront à voir « Golfe du Mexique ». Pour les utilisateurs en dehors de ces deux pays, Google Maps affichera les deux noms, et l’on se demande bien pourquoi au passage tant la nouvelle désignation est lunaire. Après « Le Monde selon Garp », voilà désormais le monde géographique selon Trump.