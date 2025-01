Skies of Arcadia : Sega redépose la marque du JRPG culte de la Dreamcast

Après Ecco the Dolphin et les multiples annonces autour de Jet Set Radio, Crazy Taxi et Golden Axe, SEGA semble vouloir continuer à ressusciter ses franchises cultes. L’éditeur japonais a déposé le 16 janvier dernier au Japon des marques pour Skies of Arcadia et Eternal Arcadia, ranimant l’espoir des fans qui attendent le retour de cette série culte depuis des décennies. Initialement sorti en 2000 sur la console Dreamcast, Skies of Arcadia n’avait pas rencontré un grand succès commercial en raison de la fin de vie de la console, et ce malgré des critiques globalement très positives.



La réédition sur GameCube en 2002 (Skies of Arcadia Legends) a offert une nouvelle exposition à ce titre culte, mais là encore sans grand impact sur les ventes ce qui a d’ailleurs poussé SEGA à annuler les portages qui étaient alors prévus sur PS2 et Xbox. Malgré cet échec commercial, le jeu est resté un classique apprécié, considéré comme l’un des meilleurs titres de la Dreamcast puis de la GameCube.

Avec le dépôt de ces marques, les fans de rétro-gaming espèrent bien sûr un retour de la licence, peut-être sous forme de remaster, de remake, ou même d’une suite (rêvons un peu…). Ce double dépôt, pour un jeu abandonné depuis plus de 20 ans, reste uen tout cas une rareté pour Sega. De là à croire que l’éditeur a déjà donné son feu vert pour un remake…