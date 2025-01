Galaxy S25 : des leaks d’éléments promos dévoilent les principales spécifications et fonctions

C’est peu de le dire : Samsung mise fortement sur l’intelligence artificielle pour sa prochaine gamme de Galaxy S25, intégrant à ses appareils une multitude de nouvelles fonctionnalités basées sur des capacités avancées d’IA. Le leak d’une vidéo promotionnelle montre à quel point le logiciel prend le pas sur le matériel : plusieurs fonctionnalités clés sont mises en avant, notamment Google Gemini, le « Morning brief » amélioré par l’IA de Samsung, et d’autres fonctions plus ou moins novatrices.

Morning brief rassemble des données personnalisées telles que les prévisions météo et les informations sur le suivi du sommeil, offrant ainsi aux utilisateurs un aperçu rapide des informations les plus pertinentes en début de journée. Par ailleurs, Google Gemini, désormais intégré dans l’application Messages et activé par une simple pression longue sur le bouton d’alimentation, montre sa capacité à exécuter des commandes détaillées, comme suggérer des restaurants par exemple. La série Galaxy S25 propose également la « nightography » afin d’améliorer les performances vidéo en basse lumière ainsi qu’un outil de suppression audio basé sur l’IA, permettant de nettoyer les bruits de fond dans les vidéos tels que le vent ou les voix dans un environnement bruyant.

Ci-dessus les spécifications générales (hormis l’écran et le processeur) des Galaxy S25 et S25+

La gamme Galaxy S25, comprendra les modèles S25, S25+ et S25 Ultra, tous ces appareils fonctionnant sous One UI 7, la dernière version de l’interface utilisateur de Samsung, blindée donc de fonctions d’IA. A noter que la vidéo promotionnelle présente le S25 Ultra dans une élégante variante bleu clair, et met logiquement en avant son design sobre et soigné.

Ci-dessus, les spécifications principales du Galaxy s25 Ultra : la batterie 5000 mAh est confirmée, tout comme le capteur grand angle à 200 mégapixels

Outre ce gros leak vidéo, une énorme fuite dévoile aussi des élément promo du S25, mais cette fois en Portugais. Là encore, tout est mis sur la table, et même si l’on apprend pas grand chose de neuf par rapport aux rumeurs qui trainaient depuis quelques temps, mais c’est au moins une confirmation. Au passage, les différents coloris des modèles de Galaxy S25 sont eux aussi dévoilés.

Ci-dessus et dans l’ordre, le Galaxy S25, le S25+ et le S25 Ultra

Les nouveaux modèles de Galaxy S25 seront officiellement dévoilés lors d’une conférence Samsung Unpacked fixée au 22 janvier.