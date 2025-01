Nvidia n’exclut pas l’idée de lancer ses propres processeurs

Nvidia semble se préparer à un grand changement pour 2025 avec le possible lancement de ses propres processeurs (CPU) pour PC destinés au grand public. Cette annonce fait suite aux rumeurs persistantes concernant les ambitions de la société dans le domaine des CPU, jusqu’ici dominé par Intel et AMD.

Bientôt des processeurs Nvidia pour PC ?

Lors du CES 2025, la société a présenté Project Digits, un supercalculateur personnel en lien avec l’IA au prix de 3 000 dollars, s’appuyant sur un nouveau processeur, le GB10 Grace Blackwell Superchip. Ce dernier repose sur une architecture Arm et est développé en collaboration avec MediaTek. Lors d’une présentation pour les investisseurs, le patron de Nvidia, Jensen Huang, a laissé entendre que ce processeur pourrait marquer le début d’un projet plus ambitieux. « Vous savez, évidemment, nous avons des plans », a-t-il affirmé sans entrer dans les détails, tout en suggérant que ce processeur à 20 cœurs pourrait trouver une place sur le marché des CPU grand public.

Bien que Project Digits ne soit pas un produit destiné au grand public, son prix élevé et son système Linux personnalisé pour les développeurs d’IA, les ambitions de Nvidia semblent bien réelles. Selon Jensen Huang, MediaTek pourrait même décider de commercialiser ce processeur indépendamment de Nvidia, renforçant ainsi la dimension stratégique de ce partenariat. « Ils pourraient nous fournir ce processeur, mais aussi le garder pour eux et desservir le marché », a-t-il indiqué.

Depuis octobre 2023, les rumeurs sur les projets de Nvidia et de son concurrent AMD sur des puces Arm pour PC ont pris de l’ampleur. Avec le lancement de ses processeurs Snapdragon X Elite, Qualcomm a déjà pris une avance sur le marché des CPU Arm pour Windows. La compétition s’intensifie donc et 2025 pourrait marquer un tournant dans la confrontation entre les architectures x86 et Arm, avec l’arrivée de Nvidia et de ses ambitions grandissantes dans le secteur.