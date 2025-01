Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour décembre 2024

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a publié les données concernant le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs en décembre 2024. On peut ainsi constater qui ont été les plus actifs.

Orange et SFR sont ex æquo cette fois-ci avec 376 nouveaux sites 5G chacun. Dans le cas de l’opérateur historique, le déploiement a concerné les bandes de fréquences 700 MHz, 2,1 et 3,5 GHz. Pour l’opérateur au logo rouge, ce fut au niveau de 2,1 et 3,5 GHz. Pour ce qui du nombre total de sites 5G opérationnels, SFR est devant avec 14 028 antennes contre 11 720 pour Orange.

Bouygues Telecom n’est pas très loin à la troisième place avec 363 nouveaux sites 5G. Lui aussi s’est focalisé sur les bandes de fréquences 2,1 et 3,5 GHz. Il en compte 15 480 au total. Free Mobile est le dernier cette fois-ci avec 206 nouveaux sites 5G au niveau des fréquences 2,1 et 3,5 GHz. Le groupe de Xavier Niel en compte 20 626 au total.

41 278 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G sont autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 13 sites n’hébergent que de la 5G.

Le bilan des sites 4G mis en service en métropole s’établit comme suit :