[CES 2025] Hyve Security présente un coffre de sécurité connecté pour éviter les vols de colis

La startup Hyve Security a profité du CES 2025 pour présenter le Hyve, un coffre de sécurité « intelligent » qui doit résoudre le problème (très américain) des vols de colis déposés sur le porche des maisons dans les zones urbaines. Présenté comme « le premier coffre intelligent de marque », le Hyve est sécurisé par un câble robuste en fibre de carbone, résistant à la coupure, et intègre un accéléromètre ainsi qu’une alarme puissante pour dissuader toute tentative de sabotage. Si le coffre est déplacé ou manipulé, une alerte est envoyée sur le smartphone du propriétaire, et éventuellement à des voisins, amis ou membres de la famille via l’application Hyve. De plus, l’application s’intègre aux autres systèmes de sécurité domestiques intelligents existants.

Conçu pour une utilisation en extérieur et pour résister aux intempéries, le Hyve est équipé d’une « fenêtre photo » permettant aux livreurs de prendre des clichés des colis déposés en toute sécurité à l’intérieur. Alimenté par une batterie reliée à des panneaux solaires, le dispositif peut fonctionner pendant 18 mois sans nécessiter de recharge. Au-delà de la prévention des vols, Hyve Security imagine que l’adoption généralisée de ces coffres pourrait réduire les déchets d’emballage, sachant que les détaillants adapteront probablement leurs méthodes de livraison à ces solutions sécurisées. Le coffre intelligent Hyve sera disponible à 300 dollars dès le mois de juin 2025 (et probablement uniquement aux États-Unis).