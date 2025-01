Samsung annonce l’arrivée de son IA, Vision AI, sur ses téléviseurs

Lors du CES 2025, Samsung a détaillé Vision AI, promettant d’améliorer l’usage des téléviseurs connectés en intégrant des fonctionnalités d’intelligence artificielle similaires à celles de ses smartphones. Cela vise à rendre les téléviseurs plus intuitifs, adaptatifs et autonomes, tout en améliorant l’expérience utilisateur.

Vision AI sur les TV de Samsung avec plusieurs fonctions

Le système Vision AI sera intégré dans toute la gamme de téléviseurs Samsung, y compris les modèles Neo QLED, OLED QLED et The Frame. L’objectif est de simplifier les tâches quotidiennes, de personnaliser le divertissement et d’ajuster les fonctionnalités en fonction des préférences de l’utilisateur. Samsung met en avant plusieurs nouvelles fonctionnalités :

Cliquer pour chercher : une fonctionnalité similaire à « Entourer pour chercher » sur Android, permettant d’obtenir instantanément des informations sur ce qui est affiché à l’écran.

: une fonctionnalité similaire à « Entourer pour chercher » sur Android, permettant d’obtenir instantanément des informations sur ce qui est affiché à l’écran. Traduction en temps réel : un modèle de traduction via IA est intégré et propose des sous-titres en temps réel dans différentes langues.

: un modèle de traduction via IA est intégré et propose des sous-titres en temps réel dans différentes langues. Fonds d’écran génératifs : grâce à l’IA, les utilisateurs peuvent créer des fonds d’écran personnalisés et transformer leur TV en une véritable toile dynamique.

: grâce à l’IA, les utilisateurs peuvent créer des fonds d’écran personnalisés et transformer leur TV en une véritable toile dynamique. Aperçu du foyer : des alertes de sécurité domestique en temps réel et des mises à jour quotidiennes pour assurer une meilleure gestion de la maison.

: des alertes de sécurité domestique en temps réel et des mises à jour quotidiennes pour assurer une meilleure gestion de la maison. Soins aux animaux et à la famille : cela permet de surveiller le comportement des enfants et des personnes âgées, et ajuste l’éclairage de la pièce lorsqu’un enfant s’endort, par exemple.

Vision AI de Samsung promet également d’améliorer l’expérience audio et visuelle en analysant le contenu en temps réel pour ajuster l’image et le son, offrant ainsi une qualité optimale. De plus, une collaboration avec Microsoft et Google ouvrira la voie à l’intégration d’outils comme Microsoft Copilot AI pour des téléviseurs et écrans encore plus connectés.

Pour rappel, Samsung a fait plusieurs annonces en marge du CES 2025 (qui débute officiellement demain). Il y a notamment eu un moniteur de 500 Hz et Eclipsa Audio avec Google pour concurrencer le Dolby Atmos.