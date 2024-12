LG dévoile ses nouveaux PC portables Gram avec des fonctionnalités d’IA

LG a enrichi sa gamme d’ordinateurs portables ultra-légers Gram et Gram Pro avec des fonctionnalités d’intelligence artificielle, intégrant à la fois des outils basés sur le cloud et d’autres fonctionnant en local.

Le Gram Pro 16 pouces se distingue particulièrement en devenant le premier PC Copilot+ de la gamme. Il est également le seul modèle à utiliser les processeurs Intel Core Ultra V (Lunar Lake). Pour les autres modèles de la série Gram Pro, comme le Gram Pro 17 pouces et le 16 pouces 2-en-1, LG a opté pour les processeurs Intel Core Ultra H (Arrow Lake). Les nouveaux Gram Pro seront disponibles avec des écrans d’une définition de 2 560 x 1 600 pixels, jusqu’à 32 Go de RAM (LPDDR5X) et jusqu’à 2 To de stockage sur SSD NVMe Gen 4.

Plusieurs fonctions d’IA sur les nouveaux PC Gram de LG

Les fonctionnalités d’IA, telles que Gram Chat On-Device, sont intégrées pour proposer un usage hors ligne. Ce modèle de langage dérivé du grand modèle EXAONE de LG AI Research permet des outils comme Time Travel, proposant aux utilisateurs de revoir rapidement leurs pages Web, documents et fichiers multimédias récemment consultés. Cela peut rappeler la fonction Recall de Microsoft pour Windows 11. Mais celle-ci a été beaucoup critiquée pour le manque de respect de la vie privée des utilisateurs.

Par ailleurs, Gram Chat Cloud s’appuie sur le modèle GPT-4 d’OpenAI pour fournir des réponses détaillées et complètes à partir de vastes ensembles de données venant du Web. Cette fonctionnalité nécessite une connexion Internet et sera gratuite pendant la première année.

Enfin, LG propose Gram Link 2.0, une fonctionnalité qui simplifie le partage de fichiers entre PC et smartphones iOS ou Android, tout en permettant de répondre à des appels téléphoniques directement depuis l’ordinateur.

LG n’a pas encore annoncé de prix (ni de date de sortie) pour les nouveaux ordinateurs portables Gram. Il est possible que le groupe en dise plus en janvier lors du CES 2025.