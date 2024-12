Intel met fin au x86S, préférant travailler avec AMD et d’autres groupes

En mai 2023, Intel avait proposé x86S, une nouvelle spécification destinée à simplifier les processeurs modernes en ne prenant en charge que l’architecture 64 bits. Cette initiative visait à aligner les processeurs avec les systèmes d’exploitation et applications actuels, dont Windows 11, qui est également exclusivement 64 bits. Intel estimait que la performance de la virtualisation était désormais suffisante pour gérer les environnements 16 bits ou 32 bits.

Changement de plan pour le x86S d’Intel

Cependant, après des retours et des discussions avec le x86 Ecosystem Advisory Group qui a été récemment formé, Intel a décidé de mettre fin à ce projet. Dans une déclaration à Tom’s Hardware, la société n’a pas précisé les raisons de cette décision, mais a souligné son engagement envers le développement de l’architecture x86 :

Nous restons profondément attachés à l’architecture x86, comme en témoigne la création du x86 Ecosystem Advisory Group en collaboration avec AMD et d’autres leaders de l’industrie. Cette initiative renforce notre volonté d’assurer un avenir solide à l’architecture x86, en s’appuyant sur des décennies de compatibilité logicielle. Bien que nous ayons abandonné l’initiative x86S, notre objectif reste de stimuler l’innovation et la collaboration au sein de l’écosystème x86.

L’initiative x86 Ecosystem Advisory Group rassemble des géants comme Intel, AMD, Microsoft, Google, HPE, Red Hat et d’autres acteurs majeurs. Le groupe a pour objectif de « façonner l’avenir du x86 et de favoriser l’innovation des développeurs grâce à un ensemble d’instructions et d’interfaces architecturales plus unifiées ».

L’un des membres influents de ce groupe, Linus Torvalds, a récemment exprimé des inquiétudes quant à la complexité croissante des niveaux d’architecture x86-64, qui pourrait, selon lui, compliquer davantage les choses au lieu de les simplifier.

En fin de compte, Intel semble privilégier une approche plus collaborative avec différents groupes, dont AMD, et évolutive pour l’architecture x86, au lieu de se concentrer sur une version strictement 64 bits.