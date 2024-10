AMD et Intel s’allient pour renforcer l’architecture x86 face à la montée d’ARM

Les géants du processeur x86, AMD et Intel, traditionnellement rivaux, ont annoncé une alliance surprenante pour promouvoir l’architecture x86 à un moment où les solutions basées sur ARM gagnent en popularité.

Une collaboration stratégique pour l’écosystème x86

Fondées à moins d’un an d’intervalle, AMD et Intel ont suivi des trajectoires différentes tout en restant ancrées dans le monde du x86. Après des décennies de concurrence acharnée, les deux entreprises ont décidé de former un « groupe consultatif sur l’écosystème x86 » pour unir leurs forces.

Cette initiative, annoncée conjointement sur les sites d’AMD et d’Intel, réunit également d’autres poids lourds du secteur technologique. Parmi eux, on compte Broadcom, Dell, Google, Hewlett Packard Enterprise, HP, Lenovo, Meta, Microsoft, Oracle et Red Hat. Des personnalités influentes comme Tim Sweeney, fondateur d’Epic Games, et Linus Torvalds, créateur du noyau Linux, apportent également leur soutien.

Les principaux objectifs de ce groupe sont :

Améliorer le choix et la compatibilité pour les clients en facilitant l’interopérabilité entre matériels et logiciels, tout en accélérant l’accès aux nouvelles fonctionnalités de pointe.

en facilitant l’interopérabilité entre matériels et logiciels, tout en accélérant l’accès aux nouvelles fonctionnalités de pointe. Simplifier les directives architecturales pour renforcer la cohérence logicielle et standardiser les interfaces entre les produits x86 d’AMD et d’Intel.

pour renforcer la cohérence logicielle et standardiser les interfaces entre les produits x86 d’AMD et d’Intel. Faciliter l’intégration efficace de nouvelles fonctionnalités dans les systèmes d’exploitation, les frameworks et les applications.

Une réponse à la concurrence croissante d’ARM

Cette alliance inattendue est largement perçue comme une réaction à la montée en puissance des architectures ARM. Avec le ralentissement des ventes de PC et l’essor des smartphones, les solutions ARM développées par des entreprises comme Apple et Qualcomm gagnent du terrain, menaçant la domination du x86.

En unissant leurs efforts, AMD et Intel espèrent renforcer l’attractivité de l’architecture x86 en proposant des innovations communes et en améliorant la compatibilité entre leurs produits. Toutefois, certains observateurs s’interrogent sur les implications de cette collaboration, notamment concernant l’indépendance de chaque entreprise et le maintien de leurs approches innovantes respectives.

Lisa Su et Pat Gelsinger, les PDG respectifs d’AMD et d’Intel, semblent conscients de ces défis. Ils affichent leur détermination à préserver la spécificité de leurs entreprises tout en travaillant ensemble pour soutenir l’écosystème x86.

Un avenir incertain mais prometteur pour le x86

Cette alliance marque un tournant majeur dans l’industrie des semi-conducteurs. Alors que la concurrence s’intensifie, notamment avec ARM, AMD et Intel choisissent de collaborer pour assurer la pérennité et l’évolution du x86. Il reste à voir comment cette initiative influencera le marché et si elle permettra de maintenir le x86 au premier plan de l’innovation technologique.

En définitive, cette collaboration pourrait redéfinir les dynamiques du secteur et offrir de nouvelles opportunités aux développeurs et aux consommateurs. Seul l’avenir dira si cette alliance stratégique portera ses fruits et si le x86 continuera de dominer le paysage informatique face à la montée des architectures alternatives.