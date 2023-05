Intel va définitivement abandonner l’architecture x86

C’était attendu de longue date et c’est dédormais officiel : Intel annonce abandonner son architecture 32 bits x86 pour passer à une architecture uniquement 64 bits ! Cette confirmation a été faite dans un livre blanc qui a tous les attributs d’une feuille de route pour les années à venir. Le fondeur américain sait que cette transition se fera sans impact notable aujourd’hui : Windows 11 est désormais en full 64 bits (mais peut faire tourner des logiciels 32 bits), et les utilisateurs eux-mêmes sont d’autant plus prêts à ce gros changement que le 64 bits est aussi la norme dans le secteur mobile. Avec leur jeu d’instruction doublé, les puces 64 bits permettent de franchir un certain nombre de murs de performances, dont notamment la barrière des 4 Go de RAM.

Sans le 32 bits à gérer, la nouvelle architecture x86S permettra une meilleure réactivité du proc au démarrage du PC, et comme chacun le sait (ou devrait le savoir), un gain de temps c’est souvent de l’argent, surtout dans le milieu professionnel. Les plus réfractaires au changement pourront toujours utiliser leurs logiciels 32 bits en passant par des outils de virtualisation. Les performances en pâtiront un peu, mais c’est un peu le prix à payer pour rester dans l’informatique des années 90-2000.