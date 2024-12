Nvidia enquête sur les problèmes de performances dans les jeux avec sa Nvidia App

La Nvidia App est disponible depuis peu sur les PC Windows, venant remplacer GeForce Experience, mais il y a des problèmes avec l’expérience gaming. En effet, plusieurs joueurs rapportent avoir des performances réduites pendant leurs sessions de jeu depuis l’installation du logiciel.

Tom’s Hardware a effectué des tests et a découvert que l’impact sur les performances est en effet assez visible dans certains jeux, en particulier sur les cartes graphiques comme la Nvidia RTX 4060. Sebastian Castellanos, qui a été le premier à signaler les problèmes de performances, a ajouté qu’en plus de désinstaller l’application Nvidia, les utilisateurs peuvent retrouver leur niveau de performance en désactivant « Filtres de jeu et mode photo » dans les paramètres du programme. Cela permet d’avoir un gain de 15% dans certains jeux.

Yikes, looks like having the NVIDIA app installed was destroying perf in some of my games (mainly UE5 ones) like Black Myth Wukong and The Talos Principle 2. Uninstalling the NVIDIA app fixed some horrendous frametime issues and gave me an extra 15%+ of performance! pic.twitter.com/KimvcahJ1P

— Sebastian Castellanos (@Sebasti66855537) December 15, 2024