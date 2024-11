X tente de bloquer en justice la loi californienne anti-deepfakes

La liberté d’expression absolue en étendard : Bloomberg rapporte que X, le réseau social détenu par Elon Musk, vient de lancer une procédure judiciaire devant la cour fédérale de Sacramento afin de bloquer la loi californienne AB 2655 qui exige que les grandes plateformes en ligne suppriment ou étiquettent les images générées par l’IA lorsque ces dernières sont liées aux élections.

Cette image, largement partagée par les partisans de Trump durant sa campagne présidentielle, est en fait entièrement générée par l’IA

X fait valoir dans sa plainte que la loi « Defending Democracy from Deepfake Deception Act of 2024 », débouchera sur une censure du discours politique : « Il existe depuis longtemps une longue histoire de la plus forte protection du Premier Amendement pour les propos critiques des fonctionnaires et des candidats à des fonctions publiques, qui comprend la tolérance pour les propos potentiellement faux dans le contexte de telles critiques ». En d’autres termes, X fait donc mine de considérer que les deepfakes relèvent quasiment de la caricature, et tant pis si dans le cas de la caricature on n’essaie jamais de tromper le citoyen (contrairement aux deepfakes qui peuvent induire en erreur ce même citoyen).

Au delà de ce combat jusqu’au boutiste d’une liberté d’expression sans entrave, X estime que d’autres point de la loi sont contestables, et notamment la possibilité pour un candidat ou élu de demander une mesure de blocage dans le cas où un réseau social ne se conformerait pas à la loi AB 2655. Malgré les apparences, la plainte de X a des chances d’aboutir : un juge fédéral a bloqué il y peu une autre loi californienne relative aux deepfakes utilisés pour générer de la publicité trompeuse.