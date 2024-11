[Test] Unistellar Odyssey Pro : un télescope pour passionnés… et amateurs de simplicité

L’ « envie d’étoiles », c’est généralement durant l’enfance que ça se déclare. On veut alors être astronaute, ou tout simplement devenir l’un de ces savants chevelus et pourtant tellement cools qui regardent les galaxies à travers l’ »œilleton » (l’objectif) d’immenses télescopes 100 fois plus gros qu’eux. On lève aussi les yeux vers le ciel le soir, souvent. Et puis la vie passe par là, et bien rare sont finalement ceux qui vont faire éclore cette passion, soit en devenant des professionnels du domaine spatial (astronomes, astrophysiciens, astronaute donc), soit en faisant perdurer ce goût d’espace en se lançant en amateur éclairé dans l’achat voire la construction de télescopes que l’on souhaiterait toujours plus imposants et performants. Quant aux autres, ils lèvent encore la tête vers les étoiles, mais l’investissement en temps et en connaissances nécessaire pour rentrer dans le cercle de l’astronomie amateur réfrène souvent leur envie d’aller plus loin. Tout n’est pourtant pas perdu pour eux : l’Unistellar Odyssey Pro semble en effet avoir été conçu pour cette dernière catégorie d’individus, et peut-être aussi pour une frange bien précise d’astronomes amateurs. Explications :

Des spécifications avancées

Démarrons d’abord par un petit rictus de (grande) satisfaction : Unistellar est une entreprise française, et après quelques années à fabriquer des télescopes utilisables avec un doigt (je n’exagère pas), la startup a déjà une réputation bien établie et pas seulement dans les limites de l’hexagone. Ce « background » étant posé, l’Unistellar Odyssey Pro, « c’est quoi ? », et sans doute plus important encore, « c’est destiné à qui ? ». Avant de répondre à ces deux questions qui sont au cœur de ce test, il faut d’abord décrire l’engin, qui ressemble furieusement à un télescope imaginé par Jony Ive, c’est à dire tout en courbe et loin de l’imagerie (pas si fantasmée que cela) de ces gros télescopes plein de câbles et semblant sortir d’une dystopie cyberpunk. Ce télescope de Newton (à deux miroirs donc) affiche des spécifications très convenables pour un engin se voulant « grand public » dans son approche (mais pas que…), soit un diamètre de 85 mm et une focale de 320 mm (avec une ouverture de f/3.76) le tout sous le label Nikon Eyepiece Technology, et sachant que le capteur d’imagerie 3,4 Mega pixels (taille 1,45µm) est signé Sony. tout cela ne vous dit rien qui vaille ? Alors vous êtes peut-être la cible, car au delà de savoir que plus le diamètre d’un télescope de Newton est gros mieux c’est, l’Unistellar Odyssey Pro a des atouts qui vont bien au delà de ses caractéristiques techniques « brutes ».

Un démarrage en deux minutes

Ces atouts sont bien résumés sur le site du fabricant : l’Odyssey Pro, c’est le télescope qu’on installe en deux minutes, visée comprise ! Ce n’est pas seulement une accroche marketing : il m’a fallu effectivement 2 petites minutes pour le poser dans un coin de mon jardin, l’allumer, et lui demander (via l’app dédiée) de repérer seul des galaxies/planètes/étoiles/autres avec des résultats immédiatement exploitables, et partageables. Même l’autofocus sur les éléments du ciel à observer est entièrement automatisé. Petit plus qui permet de plonger dans l’ambiance, ce modèle Odyssey Pro dispose d’un œillet qui permet d’observer l’espace directement à partir du télescope et non pas seulement sur l’écran d’un mobile. A noter que cet œillet n’est pas disponible sur l’Odyssey standard (non Pro), ce qui est bien dommage sachant que ce dernier est tout de même plus accessible au plan financier. Cette mise en route express impressionne d’autant plus que pas un seul bug ou souci de connexion n’est venu perturber cette courte installation. Tout marche rapidement et du premier coup, un point à noter quand nombre de produits de fabricants chinois notamment (aspirateurs robots, ordinateurs, smartphones) nous ont parfois fait tourner en bourrique avant de fonctionner normalement.

Des résultats enthousiasmants

L’interface très claire du logiciel permet d’accéder à une immense bibliothèque de centaines de milliers d’objets (planètes, galaxies, constellations) et bien sûr, le télescope se positionne automatiquement pour faire le focus sur l’objet choisi. Les résultats des observations sont enthousiasmants, et le mot est faible. L’Odyssey Pro se débrouille comme un chef pour capturer les clichés des planètes de notre système solaire (les images de la Lune sont spectaculaires) et se débrouille tout aussi bien en champ profond pour capter les galaxies ou les constellations. L’imageur intégré colorise tout ça avec brio (plus c’est rouge plus c’est lointain, plus c’est bleu plus c’est proche) et l’on se retrouve avec des clichés qui semblent parfois sortir de ces livres d’astronomie qui nous faisaient tant rêver étant gosses.

En d’autres termes, l’Unistellar Odyssey Pro est un ticket (pas gratuit certes) vers l’émerveillement spatial. L’appareil s’avère aussi bluffant dans sa gestion de l’environnement : notre Odyssey Pro de test était placé derrière le grand mur de façade de notre habitation, et alors même que je n’ai pas vu le télescope s’orienter vers le mur, ce dernier l’avait visiblement bien repéré et refusaient de tracer les objets dont l’observation était bloquée par la façade ! Une petite note d’utilisation aussi : laissez à l’Odyssey le temps d’observation nécessaire (un compteur s’anime lors du tracking), la qualité et la précision des clichés étant nettement améliorées lorsque le télescope dispose d’un temps d’exposition suffisant.

Transportable partout

Passons désormais au gros point fort de ce télescope, un triptyque composé des dimensions de l’appareil, de son poids et de son autonomie. L’aspect « game changer » est là, car des télescopes automatisés de ce type, cela existe, mais ces derniers disposent d’un plus petit miroir et donc de capacités d’observation bien plus limitées. L’Odyssey Pro est un télescope réellement performant, ultra simple à installer et à utiliser… et qui peut se transporter partout ! Son poids de 4 kilos et ses dimensions compactes le rendent en effet compatible avec un bagage cabine (qui oserait laisser son télescope en soute de toute façon…) et plus généralement permettent de le transporter aisément d’un spot d’observation à l’autre. Avec 5 heures d’autonomie sur une charge, à vous les soirées d’observation sur la plage ou dans la zone découverte (sans trop de lumière parasite) la plus proche de chez vous. C’est sans doute le YouTubeur Astronogeek qui résume le mieux les atouts de ce combo gagnant : « Le meilleur télescope, c’est celui que l’on utilise », et l’on pourrait rajouter : « le télescope que l’on utilise, c’est celui qui est toujours avec soi ». Que l’on soit clair, dans l’absolu, l’Unistellar Odyssey Pro n’est évidemment pas le meilleur télescope « amateur » du marché, mais ses résultats convaincants et sa polyvalence pourront séduire jusqu’au passionné d’astronomie qui connait les galères infinies consistant à trimballer puis à réinstaller son gros télescope 400-500 mm.

Conclusion : une proposition unique sur le marché

Alors, au final, à qui s’adresse l’Odyssey Pro ? Étant donné le prix de l’engin, sans doute pas à celui qui veut juste ressentir les frissons de l’astronomie et de l’observation stellaire sans jamais non plus avoir été un grand passionné d’étoiles. Pour ce dernier, plusieurs télescopes automatisés bien moins chers, mais aussi bien moins performants, sont disponibles sur le marché. L’appareil devrait séduire en revanche tous ceux qui ont dévoré les bouquins d’astronomie étant enfants, ont relu plusieurs fois les ouvrages d’Hubert Reeves et ne rateraient pour rien au monde l’émission d’astronomie la plus tendance du moment. Ces férus non spécialistes trouveront ici leur compte avec un appareil aussi simple à utiliser qu’une bouilloire et qui permet pourtant d’en prendre plein les yeux, autant pour l’observation planétaire qu’en champ profond. Quant aux amateurs éclairés et qui disposent souvent déjà d’un matériel aussi imposant que délicat à configurer, l’Odyssey Pro pourrait être perçu comme une « vacance » un moment de détente en tout lieu et toute occasion, permettant de s’affranchir un temps de la lourdeur de la technicité de leur passion tout en gardant l’essentiel : l’émerveillement face à l’univers infini et ses nombreux mystères.

Le télescope Odyssey Pro est disponible sur Amazon au prix de 3199€ durant cette période du Black Friday au lieu de 3999€ habituellement (ainsi que tous les autres produits du fabricant).