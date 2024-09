X : Elon Musk cède finalement aux injonctions de la justice brésilienne

C’est une vraie surprise : après trois semaines de bras de fer, le libertarien Elon Musk a cédé aux injonctions de la justice brésilienne. Pour rappel, le juge de la Cour Suprême brésilienne Alexandre de Moraes avait décidé de signer l’acte d’interdiction de X sur le territoire du Brésil après que le réseau social ait refusé de bloquer ou supprimer des comptes d’extrême droite soupçonnés de répandre des fausses informations. Face au refus de la plateforme, le juge Moraes a imposé de lourdes amendes à X et à SpaceX/Starlink, la société spatiale (appartenant à Musk) devenant en quelque sorte garante du bon paiement des amendes.

Tout a donc basculé ce week-end puisque X a supprimé la totalité des comptes litigieux et a accepté de payer l’amende de près d’un million de dollars (913 000 dollars exactement). Il faut dire que le blocage de X dans le pays a poussé des millions de brésiliens à migrer vers le réseau social Bluesky, une percée de la concurrence qui a sans doute fortement déplu à Musk. La bonne volonté désormais affichée par X devrait rapidement se conclure par une réactivation du réseau social au Brésil. Où l’on découvre aussi que les milliards et l’entêtement de Musk ne sont au final pas plus puissants que la décision d’un état, ce qui est finalement assez rassurant.