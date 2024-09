En une semaine, Bluesky a gagné deux millions d’abonnés supplémentaires au Brésil

Bluesky, un réseau social décentralisé fondé par le créateur de Twitter, vient d’enregistrer une hausse massive de ses utilisateurs en un temps record : deux millions de personnes se sont ajoutées au service en une semaine seulement, portant le total d’utilisateurs de Bluesky à environ 8,4 millions. Cette croissance rapide est en très grande partie due à un afflux de nouveaux utilisateurs brésiliens après qu’une ordonnance de la Cour suprême du Brésil ait bloqué l’accès à X en raison du refus du réseau social de bannir certains comptes accusés de diffuser de la désinformation et des discours de haine. La cour a également imposé de lourdes amendes à ceux qui utilisent des VPN pour accéder à X, incitant de nombreux Brésiliens à chercher des alternatives comme Bluesky.

Suite toujours à l’interdiction de X au Brésil, Bluesky a connu une très forte augmentation de l’activité quotidienne, avec notamment une hausse sensible des mentions « J’aime », des publications et bien sûr du nombre d’abonnés. Fondée par Jack Dorsey (le créateur de Twitter) en 2019, Bluesky a d’abord été lancé comme un service sur invitation uniquement avant de s’ouvrir au public plus tôt cette année. Bluesky continue en outre d’enrichir ses fonctionnalités, avec notamment des fonctions vidéo, de messagerie de groupe et d’options de confidentialité améliorées, des améliorations qui pourraient l’aider à fidéliser sa nouvelle base d’utilisateurs.